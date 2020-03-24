Acı haberler peş peşe geldi: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) koronavirüs yüzünden 87 yaşındaki A.Ö isimli bir erkek ve 82 yaşındaki S.V isimli bir bayan hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vefat eden Türk vatandaşlarının naaşları Cuma günü Türkiye’ye gönderilecek. Ülke genelinde 9 bin 117 vakanın görüldüğü İsviçre’de ölenlerin sayısı ise 122’ye yükseldi.

İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG), koronavirüsten en çok insanın hayatını kaybettiği yerin İtalya sınırındaki Ticino kantonu olduğunu vak’a sayısının bin 165, ölü sayısının 48’le ilk sırayı aldığını, ikinci en çok etkilenen Vaud kantonunda vaka sayısının bin 782 olmasına rağmen ölü sayısının 16 olduğu açıkladı.

Virüsünü en az görüldüğü Cenevre kantonunda ise vaka sayısı bin 231 olurken, ölenlerin sayısı 9 olarak aktarıldı.

FRANSA'DA 4 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Fransa’da korona virüs nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede korona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14’e ulaştı.

Fransa’da daha önce korona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 10’u hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 Türk vatandaşı M.T., V.K., Ö.B. ve F.K.’nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilere göre ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14’e yükseldi.

Öte yandan Fransa’da vefat eden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Çarşamba ve Cumartesi günleri Türkiye’ye gönderiliyor.