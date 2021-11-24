  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Açık cezaevindeki hükümlülerin izin süresi uzatılıyor

Açık cezaevindeki hükümlülerin izin süresi uzatılıyor

Açık cezaevindeki hükümlülerin izin süresi uzatılıyor

Açık cezaevlerindeki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Covid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır" dedi.

AA

Etiketler cezaevi denetimli serbestlik açık ceza infaz kurumu covid-19 izni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maradona'nın eski sevgilisinden ortalığı karıştıracak tecavüz iddiası
Dövizdeki rekor artış sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
BAE'den Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım geliyor
Bu acının tarifi yok... Annelerinin kucağında yanarak can verdiler
Ünlü anketçiden ezber bozan sözler: ''Seçimin kaderini Y kuşağı belirleyecek''
Paris Hilton balayı tatilinde aşka geldi
Davutoğlu'ndan Lütfi Elvan hakkında bomba iddia
Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Son anket sonuçları açıklandı
Piyasalarda tansiyon düşmüyor: Dolar, euro ve altın yine hareketlendi
Türkiye'ye ''kriz'' uyarısı: ''İnsanlar paralarını çekebilir''