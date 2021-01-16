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  3. 16 Ocak 2021 14:34

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların online olarak gerçekleşeceğini açıkladı.

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.

I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de

II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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