Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda ilde eğitime kar engeli

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitim ve öğretime ara verildi. İşte o iller...

Çankırı ve Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Öte yandan kar yağışı ve buzlanmanın kendisini gösterdiği Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitim tatil edildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

UŞAK

Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu.

Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.