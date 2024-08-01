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Açıköğretim kayıt ücretlerine okkalı zam geldi

Açıköğretim kayıt ücretlerine okkalı zam geldi
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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e varan oranda zam yapıldı.

Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, bu yıl da zamlı ücretlerle karşılaştı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e varan zam yapıldı. 

Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 69'a varan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

Geçen yıl 1180 lirayla 2 bin 80 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte, geçen yıl dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artışla 1995 liraya çıktı. 

Geçen yıl dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 liraya ulaştı. Önceki dönem 2 bin 80 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise yüzde 63 zamla 3 bin 400 lira oldu.

2024-2025 yılında AÖF'e kayıt yaptıracakların bölüm bazında ödemesi gereken tutarlar şu şekildedir:

İktisat Fakültesi: 1995 TL (geçen yıl 1180 TL)

İşletme Fakültesi: 1995 TL (geçen yıl 1180 TL)

Açıköğretim Fakültesi: 1995 TL (geçen yıl 1180 TL)

Mühendislik Fakültesi: 2 bin 430 TL (geçen yıl 1565 TL)

Yabancı Dil Eğitimli Programlar: 3 bin 400 TL (geçen yıl 2 bin 80 TL)

Yeni ücret tarifeleri, sınavsız ikinci üniversite programlarına ilgi duyan adayları etkileyecek.

Yaş sınırı getirilmişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin rektörlüklerine “sınavsız ikinci üniversite” konulu bir yazı gönderdi.

Yazıda 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite olarak yapılacak kayıt işlemleriyle ilgili yeni karar paylaşıldı.

Buna göre, yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” olarak kayıt yaptırabilecek.

Açıköğretim programlarına, bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanlar herhangi bir sınava girmeden, şartsız başvuru yapabiliyordu.

Etiketler açıköğretim kayıt ücreti aöf kayıt ücreti
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