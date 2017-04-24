Acil pilot ihtiyacı böyle karşılanacak

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında özelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok sayıda pilot FETÖ bağlantısı nedeniyle atılmıştı. Pilot sayısının limite gelmesinin ardından TSK geri dönmek isteyen pilotlar için kapıyı açmıştı. Ancak ihtiyacın daha yüksek olması, tecrübeli pilot sayısının artırılması için farklı bir uygulama üzerinde çalışmalar tamamlandı.

ORTAK ÇÖZÜM

Konuyla ilgili olarak havayolları ile birlikte çalışan TSK, iki tarafı da sıkıntıya sokmadan yapılacak ortak çözümler konusunda ciddi yol aldı. Plana göre yaşı daha genç, sağlık kriterlerini tutan asker kökenli pilotlar Hava Kuvvetleri'ne dönecek. Belirli bir süre görev yapacak ve pilot yetiştirilmesine katkıda bulunacak.

ABD MODELİ

Programın ikinci aşamasını, ABD'de uzun yıllardır uygulanan ‘yedeklik' sistemi oluşturuyor. Mecburi hizmetini tamamlayıp havayollarına geçen askeri pilotlar, belirli bir yıl boyunca askeri görevlerini yerine getirecek. Örneğin bir F16 pilotu mecburi hizmetinin ardından havayollarında uçarken yılın belirli bir döneminde Hava Kuvvetleri'ne dönecek. Minimum harbe hazırlık düzeyinde F-16 uçuşlarını yapacak. Daha sonra sivile dönecek. Geçişler sırasında tamamlayıcı eğitim alacak.

Askeri uzmanlar bir F-16 pilotunun yetişmesinin yıllar aldığı ve milyon dolarlara mal olduğuna dikkat çekerek “Benzer sistem ABD'de uygulanıyor. Savaş durumunda bu pilotlar göreve çağrılıyor. Böylelikle yetişmiş personel sorunu yaşanmıyor” dediler.