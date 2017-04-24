Merkez Banaksı ile ilgili flaş gelişme
Merkez Banaksı ile ilgili flaş gelişme
Okulda patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Okulda patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
İşte DEAŞ'ın gerçek yüzü: İsrail'den özür diledi
İşte DEAŞ'ın gerçek yüzü: İsrail'den özür diledi
Avrupalı şirketten DEAŞ skandalı !
Avrupalı şirketten DEAŞ skandalı !
Başkent'te iş adamlarına operasyon ! 13 şirkette arama...
Başkent'te iş adamlarına operasyon ! 13 şirkette arama...
Türkiye geri adım atmadı ! Rusya'dan kritik açıklama
Türkiye geri adım atmadı ! Rusya'dan kritik açıklama
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
  1. 24 Nisan 2017 16:12

Acil pilot ihtiyacı böyle karşılanacak

Acil pilot ihtiyacının karşılanması için havayolu şirketleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüşmelerinde önemli aşama geride kaldı.

Acil pilot ihtiyacı böyle karşılanacak
A+ A-

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında özelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok sayıda pilot FETÖ bağlantısı nedeniyle atılmıştı. Pilot sayısının limite gelmesinin ardından TSK geri dönmek isteyen pilotlar için kapıyı açmıştı. Ancak ihtiyacın daha yüksek olması, tecrübeli pilot sayısının artırılması için farklı bir uygulama üzerinde çalışmalar tamamlandı.

ORTAK ÇÖZÜM
Konuyla ilgili olarak havayolları ile birlikte çalışan TSK, iki tarafı da sıkıntıya sokmadan yapılacak ortak çözümler konusunda ciddi yol aldı.  Plana göre yaşı daha genç, sağlık kriterlerini tutan asker kökenli pilotlar Hava Kuvvetleri'ne dönecek. Belirli bir süre görev yapacak ve pilot yetiştirilmesine katkıda bulunacak.

ABD MODELİ
Programın ikinci aşamasını, ABD'de uzun yıllardır uygulanan ‘yedeklik' sistemi oluşturuyor. Mecburi hizmetini tamamlayıp havayollarına geçen askeri pilotlar, belirli bir yıl boyunca askeri görevlerini yerine getirecek. Örneğin bir F16 pilotu mecburi hizmetinin ardından havayollarında uçarken yılın belirli bir döneminde Hava Kuvvetleri'ne dönecek. Minimum harbe hazırlık düzeyinde F-16 uçuşlarını yapacak. Daha sonra sivile dönecek. Geçişler sırasında tamamlayıcı eğitim alacak.

Askeri uzmanlar bir F-16 pilotunun yetişmesinin yıllar aldığı ve milyon dolarlara mal olduğuna dikkat çekerek “Benzer sistem ABD'de uygulanıyor. Savaş durumunda bu pilotlar göreve çağrılıyor. Böylelikle yetişmiş personel sorunu yaşanmıyor” dediler.

DHA

piot , kuvvetleri , formül , hava , modeli , abd , ihtiyacı