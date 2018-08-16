Açlıktan kedi eti yiyen Suriyeli çocuk Türkiye'de tedavi altında

Suriye'de aç kalınca yemek zorunda kaldığı kedi ve köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ömer Ali (6), getirildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KEDİ ETİNDEN ENFEKSİYON KAPMIŞ

Suriye'de yaşayan Ömer Ali, iddiaya göre, yiyecek bulamayıp, aç kaldığı için kedi ve köpek eti yemek zorunda kaldı. Kedi- köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ali, rahatsızlığı artınca günden güne zayıflamaya başladı. Bunun üzerine 15 gün önce Türkiye'ye getirilen Ali, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YAKINLARI TARAFINDAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Reyhanlı Temsilcisi Mehmet Bedir, vücudundaki iltihap nedeniyle aşırı zayıflayan Ömer Ali'nin, yakınları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

"BÜNYE GÜNDEN GÜNE ZAYIFLIYOR"

Bedir, "Reyhanlı İyilikder olarak Suriye'den gelen çocuğa iyilik elini uzattık. Ali'nin tedavisine Hatay Devlet Hastanesi'nde başlandı. Ali, Suriye'de açlıktan kedi, köpek eti yemiş ve kimyasala maruz kalmış. Bünye günden güne enfeksiyonun etkisi ile zayıflayarak geri doğru gidiyor. Babası da çöp toplayarak hayatını sürdürmektedir. İyilikder olarak ailesine de öncelikle gıda yardımı yaptık" diye konuştu.