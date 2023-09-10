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Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024 bir ismi daha açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024 bir ismi daha açıkladı
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'ün kadrosunu açıklamaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için iddialı bir kadro kurdu. Geçen yıl yapılan Survivor ilgi çekmeyince Ilıcalı All Star'a bomba isimleri davet etti.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?
Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra 'Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.' mesajını paylaşmıştı.

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024 bir ismi daha açıkladı - Resim : 1

Survivor All Star 2024'te yarışacak isimlerden biri daha açıklandı. Acun Ilıcalı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın da Survivor kadrosunda olacağını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2 yıl sürmüştü.

Etiketler acun ılıcalı Survivor all star 2024
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