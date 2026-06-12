Acun Ilıcalı'dan Erdoğan'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü televizyoncu ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı'yı kabul etti. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Hull City forması takdim etti.

Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ilıcalı görüşmede, sahibi olduğu İngiliz kulübünün Premier Lig'e yükselme sürecinin detaylarını anlattı.

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırtında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 10 numaralı Hull City forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder." notunu ekledi.