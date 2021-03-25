Acun Ilıcalı'nın arkadaşı koronavirüsten öldü

Acun Ilıcalıyakın arkadşlarından bir olan Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Meksika'nın bilinen kanalı Azteca'nın yönetmeni, aynı zamanda da yakın arkadaşlarından biri olan Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, Meksika'da birlikte iş yaptığı Azteca kanalının yönetmeni ve aynı zamanda arkadaşı olan Alberto Ciurana'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Meksika'nın bilinen kanalı Azteca'nın yönetmeni, aynı zamanda da yakın arkadaşlarından biri olan Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alberto Ciurana ile beraber fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, fotoğrafının altına, "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.