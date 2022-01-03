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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın son hali herkesi şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın son hali herkesi şaşırttı

Ünlü sunucu, yapımcı ve iş adamı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin Ilıcalı ile İstnbul manzarasına karşı çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Yasemin'in son halini görenler şaştı kaldı. Şimdilerde 15 yaşında olan Yasemin'in annesinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı.

Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4 kız çocuk sahibi olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturdu. 2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi ve çift, 2016 yılında yollarını ayırdı.

 İşte Yasemin Ilıcalı'nın son hali...

Etiketler acun ılıcalı yasmin ılıcalı
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