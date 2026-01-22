Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Esat Yontunç gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'na gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
