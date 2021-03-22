Johnson & Johnson firmasına ait Acuvue Oasys lensler, numaralı kullanıma uygun olan saydam lens çeşitlerinden biridir.

Gün boyunca konforlu kullanım sunan kontakt lens modelleri, lens monomerine ıslatıcı ajanlar (polyvinyl pyrrolidone-PVP) karıştırıldığı için nemliliğin kesintisiz devam etmesini sağlayacak tasarıma sahiptir. Pürüzsüz yüzeye sahip olan lensler, göz kapağınıza baskı yapmaz ve böylece gözlerinizin daha az yorulmasına yardımcı olur.

Acuvue Oasys Lens Özellikleri

Acuvue Oasys lensler, silikon hidrojel özelliğe sahip olduğundan tekrar kullanılabilir lenslerdir. Düşük sürtünme katsayısına sahip olduğundan uzun süre kullanımda konfor sunar. Lens materyali olarak senofilcon A kullanılmıştır. Renkli lenslerde desteklenmeyen Acuvue Oasys kontakt lenslerin rengi saydam yapı sunar.

Acuvue Oasys Lens Avantajları

Yapılan araştırmalara göre, normal zamanlardaki göz kırpma sayısı bilgisayar karşısındayken yaklaşık beşte bir oranında düşmektedir. Bu da gözlerde kuruluk ve batma hissine neden olur. Acuvue Oasys lens kullanarak bilgisayar karşısında çok daha rahat olabilirsiniz. Kontakt lenslerin bilgisayara bakarken göz kırpma sayısına olumlu yönde etki ettiği ortaya konmuştur.

Günlük kullanım için ideal olan Acuvue Oasys lens çeşitleri, doktor onayı ile uzun süreli de kullanılabilir. Özellikle uzun süreli kullanım sunan lensler gözde kalabilme özelliğine sahip olduğu için geceleri lens ile uyumak mümkündür. Merkezi ısıtma sistemi olan ya da klimalı çalışma alanları gibi en kuru ortamlarda dahi lenslerinizin gözlerinizi nemli tutmasını istiyorsanız Acuvue Oasys tercih edebilirsiniz. Acuvue Oasys Lensler’ e buradan ulaşabilirsiniz.

Acuvue Oasys lenslerin başlıca özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Acuvue Oasys lensler, silikon hidrojel malzeme yapısı sayesinde ortamdaki oksijenin yüzde 98'inin aktif olarak kullanılmasını sağlar. Böylece gözleriniz tüm gün boyunca nefes alır.

UVA ışınlarını yüzde 96'ya kadar engelleme, UVB ışınlarının ise yüzde 100'ünü bloke etme özelliğine sahiptir.

Diğer muadillerine nazaran su içeriği yüzde 38 daha fazladır.





Acuvue Oasys Kontakt Lens Çeşitleri

Gözlerde âdeta yokmuş hissi veren Acuvue Oasys kontakt lens ailesi hemen her türlü göz sorunu ve ortam şartları için yenilikçi bir çözüm sunar. En çok tercih edilen Acuvue Oasys lens çeşitleri şunlardır:

Acuvue Oasys 1 – Day

HydraLuxe teknolojisi ile üretilen ve günlük kullanıma uygun olan kontakt lensler, özellikle dijital cihazlara uzun süre bakmak zorunda kalanlar için idealdir. Acuvue Oasys lensler, dünyayı daha keskin, parlak ve net görmeniz için dizayn edilmiştir. Doğal gözyaşı filmi kullanılan lenslerde ayrıca en yüksek UV ışınlarına karşı koruma seviyesi yer alır. Hem yakın hem de uzağı görememe sorunları için tercih edilen lensler, yorgun gözler için üstün performans sunar. Ayrıca Acuvue Oasys lens serisinin astigmatizm için olan çeşidi de bulunur. Uygun lens solüsyonu ile birlikte günlük değişim yapılması önerilir.

Acuvue Oasys 2-Week

Uzun süreli dijital cihaz kullanımı, tozlu ortamlar, klimalı ve kuru havaya sahip mekânlar gözlerde tahriş ve batmalara neden olabilir. HydraClear Plus teknolojisine sahip Acuvue Oasys lensler, doğal gözyaşı mekanizmasının çalışma sisteminden esinlenerek üretilen ve 2 haftalık uzun süreli kullanım vadeden lenslerdir. Özellikle lens kullanmaya yeni başlayan kişiler için devamlı değiştirme zorunluluğu bulunmayan bu tür lenslerde yüksek UV ışınlarına karşı blokaj seviyesi de bulunur. Miyop, hipermetrop ve astigmatizm gibi göz diyoptrilerinde tercih edilebilir.

Acuvue Oasys Presbiyopi

İleri yaşlarda görülen yakını görememe sorunu (presbiyopi) için ideal kullanım sunan Acuvue Oasys lensler, en zorlu ortamlarda dahi uzak ve yakın arasında dengeli görüş olanağı sağlar. Diğer çeşitlerinde olduğu gibi presbiyopi için kullanılan Acuvue Oasys lenslerde de en yüksek UV koruması mevcuttur.

Acuvue Oasys Transitions Light Intelligent

Gündüz ve gece değişen ışık koşullarına mükemmel şekilde uyum sağlayan Acuvue Oasys kontakt lensler, 7 boyutlu üstün görüş performansı sunar. Bu kapsamda değişken ışık ortamlarında, gece karanlığında, renk kontrastı bulunan alanlarda ve parlak ışıkta görüş keskinliğinden ödün vermez. Ayrıca iç mekânlarda bulunan mavi ışık üzerinde de filtreleme özelliği mevcuttur.