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Ada halkından İBB önünde Azmanbüs eylemi

Ada halkından İBB önünde Azmanbüs eylemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükada'da hizmete aldığı elektrikli minibüslere karşı Adalılar tarafından protesto düzenlendi. Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, 'Adalar şehirleşmesin', 'Ada Bisikletle Güzel, Minibüs ile Değil' yazılarıyla tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Büyükada'da hizmete aldığı elektrikli minibüslere karşı Adalılar, Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İBB binası önünde "Adalar'da azmanbüs olamaz" eylemi gerçekleştirdi.

Adalılar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine sloganlar atarak, "İktidarın provası mı?", "Hiç güzel olmadı", "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizler taşıdı.

 Grup adına konuşan Dolunay Baykul, protesto haklarını kullanan Adalıların, polise şikayet edilen İBB yönetimine karşı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Baykul, "azmanbüs protestoları" nedeniyle Adalıların ifadeye çağrıldığını ve barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan Adalıların, gözdağı amacıyla karakola çağrıldığını dile getirdi.

 

 

AA

Etiketler ada halkı Adalılar azmanbüs istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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