  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Mayıs 2019 15:18

Adalet Bakanı: Öcalan'ın görüşme yasağı kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM