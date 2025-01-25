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Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özel'in telefonunu bilerek açmamış

Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özel'in telefonunu bilerek açmamış
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında CHP lideri Özel'in "aradım ama ulaşamadım" dediği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayında "Evet aradı ama ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım" ifadelerini kullandı.

Bolu’daki yangınla ilgili CHP Lideri Özgür Özel’in iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel Özel’e cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in telefonunu bilerek açmadığını belirterek, “Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor.” dedi.

Etiketler Yılmaz Tunç adalet bakanı özgür özel telefon görüşme CHP kartalkaya
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