  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adalet Bakanı Tunç, Narin ile ilgili açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Tunç, Narin ile ilgili açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Tunç, Narin ile ilgili açıklamalarda bulundu
Güncelleme:

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir "dedi.

Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.

Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir.

Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.

Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir.

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir.

Kimsenin şüphesi olmasın!

Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."

Etiketler narin adalet bakanı adalet bakanı yılmaz tunç Yılmaz Tunç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vergi borcu olan ev sahiplerine kötü haber: Tapu devir işlemlerinde yeni dönem Vergi borcu olan ev sahiplerine kötü haber: Tapu devir işlemlerinde yeni dönem Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında net rakam verildi: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Çevresi duvarlarla örülü Türkiye'nin gizemli evinden çıkanlar mide bulandırdı Çevresi duvarlarla örülü Türkiye'nin gizemli evinden çıkanlar mide bulandırdı Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti Oyuncu Merve Boluğur, sütyensiz tatil pozlarıyla dikkat çekti Cem Küçük'ten şoke ede iddia: ''300 teğmen listede, üst düzey komutanlar görevden alınacak'' Cem Küçük'ten şoke ede iddia: ''300 teğmen listede, üst düzey komutanlar görevden alınacak'' SGK listeyi güncelledi: Bu hastalığı olanlar erken emekli olabilecek SGK listeyi güncelledi: Bu hastalığı olanlar erken emekli olabilecek Narin'in tutuklu amcasının ifadesi ortaya çıktı Narin'in tutuklu amcasının ifadesi ortaya çıktı Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Ulaştırma Bakanı ilan etti: ''Sağlık sistemimizdeki kişisel bilgiler sızdı'' Ulaştırma Bakanı ilan etti: ''Sağlık sistemimizdeki kişisel bilgiler sızdı'' Yürüyerek gittiği hastaneden hayatını kaybeden Yüsra'nın otopsi raporu çıktı Yürüyerek gittiği hastaneden hayatını kaybeden Yüsra'nın otopsi raporu çıktı Amcasının babası olduğu iddia edilmişti, Narin'in DNA sonucu açıklandı Amcasının babası olduğu iddia edilmişti, Narin'in DNA sonucu açıklandı Çanakkale’de kaybolan 12 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu Çanakkale’de kaybolan 12 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu Narin'in acısı sürerken: Tekirdağ'dan da kan donduran bir çocuğa şiddet haberi geldi Narin'in acısı sürerken: Tekirdağ'dan da kan donduran bir çocuğa şiddet haberi geldi Çankırı'da 9 milyon yıllık tarihi keşif: Fillerin atasının fosilleri bulundu Çankırı'da 9 milyon yıllık tarihi keşif: Fillerin atasının fosilleri bulundu Temas olmadan bulaşan ilk virüs hızla yayılıyor: Ulaşmadığı tek kıta kalacak... Temas olmadan bulaşan ilk virüs hızla yayılıyor: Ulaşmadığı tek kıta kalacak... Türkiye'nin yeşil arazileri yerli ve yabancı şirketlere gidiyor Türkiye'nin yeşil arazileri yerli ve yabancı şirketlere gidiyor Özel okuldasahte öğretmen skandalı ortalığı ayağa kaldırdı Özel okuldasahte öğretmen skandalı ortalığı ayağa kaldırdı Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi