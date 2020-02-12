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  3. 12 Şubat 2020 10:56

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker'le ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
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Kadına şiddeti önlemek istersek bir kişiyi öldüren Kadir Şeker ile ilgili Adalet bakanı Abdulhamit Gül'den bir açıklama geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Gül, "Hakim savcı sizin gibi insan. Deliller doğrultusunda soruşturma yapılacak" dedi.

Bakan Gül şöyle devam etti:

"Bir kişi tutuklu olunca mahkum gibi değerlendirmek yanlış. Tutuklu diye suçlu demek doğru değil. Salıverilince suçsuz demek de yanlıştır. Hakim savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürütecektir."

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