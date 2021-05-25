Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönündeki haberleri yalanladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında, bazı basın yayın organlarında, "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.



"GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

Adı geçen hükümözlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.