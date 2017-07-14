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  3. 14 Temmuz 2017 17:11

Adalet Bakanlığı'ndan ''tişört'' genelgesi: Hepsi toplatılacak

Adalet Bakanlığı, bir FETÖ sanığının "hero" yazılı tişörtle duruşmaya girmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili harekete geçti. Yayımlanan genelge ile mesaj içeren tüm giysiler cezaevlerinden toplatılacak.

Adalet Bakanlığı'ndan ''tişört'' genelgesi: Hepsi toplatılacak
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Adalet Bakanlığı, bir FETÖ sanığının duruşmaya üzerinde "hero" yazılı tişörtle gitmesiyle başlayan tartışmalar üzerine bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, üzerinde mesaj içeren baskı bulunan giysiler cezaevlerinden toplatılacak.

Konuyla ilgili tartışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıklardan eski astsubay üstçavuş olan Gökhan Güçlü'nün duruşmaya üzerinde "kahraman" anlamındaki İngilizce "hero" yazılı tişörtle gelmesi üzerine başlamıştı.

Davanın dünkü duruşmasında yaşanan gelişme nedeniyle duruşma ertelenmişti.

Sanıklardan Gökhan Güçlü duruşmaya üzerinde "Hero: Heroes are immortal (Kahramanlar ölümsüzdür) ifadesi yer alan bir tişört ile gelmişti.

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 Başbakan Yıldırım da Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle buluşmasında konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti: 

"Aslında göğsünde kahraman değil alnında hain yazıyor. Ben katilim, alçağım diyor aslında. Bu, bir anlamıyla suçun itirafıdır, bir anlamıyla meydan okumadır. Neresinden bakarsanız bakın bu, sadece müşteki olanların değil milletin tamamının öfkesini kabartan bir tutumdur. Bunun özellikle yapıldığı kanaatindeyim. Maalesef yine o akıl, yeni bir arayış içerisinde, bu davaları tartışılır hale getirmek ve bu şekilde bu canileri kurtarabilmeyi ümit etmektedir."

Hero tişörtüne Traitor tişörtü ile karşılık verdilerHero tişörtüne Traitor tişörtü ile karşılık verdiler

"TALİMAT VERDİM, ARAŞTIRILACAK"

Benzer olayların yaşanmaması için sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesine yönelik tartışmalara da değinen Yıldırım, tek tip giysinin adil yargılamayı etkilediği konusunda dünyada bazı tartışmalar olduğunu hatırlatarak şunları kaydetmişti:

"Adalet Bakanı'na gerekli talimatı verdim, bütün detaylarıyla konu araştırılacak ve bunun failleri ortaya çıkarılacaktır."

Suikast Timi duruşmasında Hero yazılı tişört gerginliğiSuikast Timi duruşmasında Hero yazılı tişört gerginliği

 

 

 

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