Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan kararlara göre kabinede önemli değişimler yaşandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nda bakan yardımcıları görevden alınırken, valilik ve kaymakamlıklarda 160 ismin yeri değişti. Afyonkarahisar ve Hakkari valileri bakan yardımcılığına getirildi. Kimler gitti, kimler geldi? İşte tam liste...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere, valilikler ve kaymakamlıklarda köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'nda Kan Değişimi Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevlerinden alındı. Yerlerine atanan yeni isimler şunlar oldu: Abdullah Aydoğdu

Burak Ceyhan

Can Tuncay

Sedat Ayyıldız İçişleri Bakanlığı'na İki Vali Bakan Yardımcısı Olarak Atandı İçişleri Bakanlığı’ndaki değişimde ise saha tecrübesi ön plana çıktı. Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken; Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir yeni bakan yardımcıları olarak göreve başladı. Valiliklerde Yeni Dönem Kararname ile birçok ilin valisi değişirken, boşalan koltuklara yeni atamalar yapıldı: Afyonkarahisar Valiliği: Uşak Valisi Naci Aktaş

Hakkari Valiliği: İbrahim Taşyapan (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü)

Uşak Valiliği: Serdar Kartal (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı)

Erzurum Valiliği: Aydın Baruş (Gümüşhane Valisi)

Gümüşhane Valiliği: Cevdet Atay (Vali-Mülkiye Başmüfettişi) Ayrıca 160 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken, daha önce Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan’ın Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edildi. DHA / İHA