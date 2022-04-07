Görme engelli Avukat Mümin Özeken’in Cumhuriyet Savcısı Emin Gider tarafından maruz kaldığı ayrımcılığa ilişkin Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Sıhhiye Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

İstanbul’da avukatlık yapan ve beş yaşında geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybeden Avukat Mümin Özeken, geçtiğimiz 5 Nisan günü kendi adına işlem yapmak üzere gittiği Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Emin Gider tarafından ayrımcılığa maruz kalmış, isteğini açıkça belirtmesine rağmen tanımadığı kişilerden oluşan hazirun ve bir müşteki ile ifade tutanağı imzalamaya zorlanmış, bu muamele nedeniyle imzalamak istemediği için müşteki sıfatıyla ifade verememişti.

Avukatlar Günü’nde yaşanan ayrımcılığa ilişkin bugün Sıhhiye Adliyesi önünde, Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Şerif Ali Mutlu ile dernek üyeleri, Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Avukat Merve Bayram, Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Başkan Aday Adayı Avukat Deniz Aksoy ve baro bünyesindeki çok sayıda avukatın katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada konuşan ve meslektaşlarının uğradığı ayrımcılık nedeniyle duydukları derin üzüntüye dikkati çeken Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Av. Merve Bayram şunları aktardı: “Bizler engelli bireylerin adalete erişiminde onları yalnız bırakmazken meslektaşımızın ayrımcılığa uğraması hepimizi derinden üzmüş ve durumun vehametini ortaya koymuştur. Yargının unsurlarından olan kolluk, hakim, savcı ile adliye personelinin ivedi olarak engelli hakları konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Anayasa ve kanunlara dayanan haklarımızı kullanmak için mücadele etmemeliyiz. Bu haklar dezavantajdan kaynaklanan tesis edilmesi gereken haklar değil, insan olmaktan kaynaklanan haklardır. Engelli hakları insan haklarıdır.”

“Adalete erişimi herkes için eşit hale getirmek için çalışacağız”

Tüm avukatları dayanışmaya ve süreci takip etmeye davet eden Bayram, “Engelli Hakları Merkezi olarak yurttaşlarımız ile meslektaşlarımızın ayrımcı tutuma maruz kalmamasını sağlayacak, adalete erişimi herkes için eşit hale getirmek için çalışacağız. Meslektaşımıza yapılan hukuki dayanaktan yoksun ayrımcı davranışı kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ankara Barosu’ndan Av. Fatma İlkaya Aktaş, Av. Turgay Baltaş, Av. Tarık Teoman başta olmak üzere çok sayıda avukatın katılımıyla tamamlanan açıklamada, Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Başkan Aday Adayı Avukat Deniz Aksoy şunları aktardı: “Bizler engelli yurttaşlarımızın hak arama mücadelesine destek verirken İstanbul Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av. Mümin Özeken’in ayrımcılığa uğraması kabul edilemezdir. Yargının savunma ayağı olan avukatlar mesleğini icra ederken hiçbir ayrımcılığa uğramamalıdır.”