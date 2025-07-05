Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı

Türkiye yeni güne yeni bir soruşturma dalgasıyla başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütü bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Dosya kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen diğer isimler arasında, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de bulunuyor. 15 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını ve İstanbul’a götürüldüğünü duyurdu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.