Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı
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Adana'da yaşanan kavurucu sıcaklar, araç termometrelerinin 49 dereceyi göstermesiyle dikkat çekti. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle bir otomobil aniden alev aldı.
Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı.
Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.
Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü.
Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil ise demir yığınına döndü.
İHA
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