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Adana Ceyhan’da korkutan deprem

Adana Ceyhan’da korkutan deprem
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabaha karşı 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Adana'nın Ceyhan ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 03.50’de meydana geldiğini ve yerin 13.51 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Her iki kurum da sarsıntının merkez üssünün Ceyhan olduğunu teyit etti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler adana deprem deprem oldu son depremler Ceyhan korkutan deprem AFAD kandilli
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