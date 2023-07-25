Adana depreminin ilk bilançosu açıklandı: Yaralılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

AFAD verilerine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle 8 kişinin yaralandığını duyurdu.



Koca, ''Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

DHA