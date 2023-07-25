Adana Kozan'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Adana Kozan'da bu akşam saatlerinde orman yangını başladı. Durmuşlu Mahallesi'nde bulunan piknik alanında saat 18.50 sularında orman yangını çıktı. Yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın arasözü ve yangın söndürme ekibi müdahale ediyor.

Bölgenin kızılçam ormanı olması nedeni ile ekipler geniş alanda müdahalesini sürdürüyor.