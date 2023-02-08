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Adana'da 12 katlı apartmanın enkazından 4 ceset çıkarıldı

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Adana'da yıkılan 12 katlı Alpergün Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana'da büyük yıkıma yol açtı. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışma başlattı. Aynı gün saat 13.24'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremde de çok sayıda bina yıkıldı.

Depremlerle birlikte Adana'da yıkılan 12 binadan biri olan Alpergün Apartmanı'nda gece boyunca ekipler, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürdü. Enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan AFAD ekiplerine, çevredekiler de destek veriyor. Gece boyunca süren arama-kurtarma çalışmalarında, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 

KEDİ 42 SAAT SONRA CANLI ÇIKARTILDI

Osmaniye'de Adnan Menderes Mahallesi'nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nde arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, bu kez bir kedi sesi duydu. Ekipler, depremden 42 saat sonra bir kediyi canlı kurtardı. Kurtarılan kedi, aynı binadan çıkan sahibine teslim edildi. 

DHA

Etiketler adana 12 katlı bina enkaz deprem
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