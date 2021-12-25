Adana'da -20 derece görüldü!

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 20,6 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı, bazı köylerde 1 metreye ulaştı.

Adana'nın Tufanbeyli'de 3 gün yağan ve kalınlığı şehir merkezinde 30 santim, köylerde ise 1 metreye ulaşan kar, bazı yollarda geçit vermedi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kapanan yollar açılırken, ilçe ise beyaz örtüyle kaplandı.

-20 DERECE GÖRÜLDÜ

Kar yağışının sona ermesiyle özellikle geceleri aşırı soğuk ve don etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20,6 derece olarak ölçüldü. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, gün boyu aşırı soğuktan çözülemedi.

(DHA)