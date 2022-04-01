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Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan deprem açıklaması geldi... Adana'da saat 08.34'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6,99 kilometre olduğu bildirildi.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Adana Gıldırlı - Karaısalı olduğu ve derinliğinin de 5,6 km olduğu duyuruldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü Kandilli ile aynı şekilde 3,9 olarak açıklarken, derinliğinin 6,99 km olduğunu belirtti.

İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan deprem açıklamaları:

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Etiketler adana deprem
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