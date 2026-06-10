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Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Adana'nın Feke ilçesinde saat 18.43'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana ilinin Feke ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla kısa süreli bir panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, saat 18.43 sularında merkez üssü Feke ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 13.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Kozan ve Saimbeyli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

İHA

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Etiketler adana deprem son depremler Feke
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