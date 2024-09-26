Adana'da 5 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, yasa dışı yollarla üretilmiş 5 milyon makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar devam ediyor. 5 MİLYON MAKARON BULUNDU! İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.