Adana'da 5 milyon makaron ele geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, yasa dışı yollarla üretilmiş 5 milyon makaron ele geçirildi.
Adana'da kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar devam ediyor.
5 MİLYON MAKARON BULUNDU!
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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