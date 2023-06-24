Adana'da bir deprem daha
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.20'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.20'de meydana gelen depremin 6.08 km derinlikte olduğunu bildirildi.
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