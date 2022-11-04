Adana'da cemevine saldırı

Adana’da Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi Cemevi’nin duvarları dün kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunuldu.

Adana Ceyhan’da Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi Cemevi, dün gece kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında; birkaç kişinin cemevinin bahçesindeki bankın masa kısmının üzerinde ateş yaktığı görülüyor. Kamera açısına girmeyen noktada ise duvarlara küfür ve hakaret içerikli yazılar da yazıldı.

Daha önce de benzer olayları yaşadıklarını belirten Ceyhan Cemevi Başkanı Bahadır Odabaşı, şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Odabaşı, olayı şöyle anlattı:

"ÇEVREDEN ALDIĞIMIZ BİLGİLERE GÖRE BURADA GENÇLERİN UYUŞTURUCU İÇTİĞİ BİLGİSİNE ULAŞTIK"

“Daha önceki aylarda maalesef yine yaşamıştık. Ceyhan’daki cemevimiz tahrip edilmişti. Fakat yine görüyoruz ki dün cemevimiz yine tahrip edildi. Daha önce emniyete bunu bildirdiğimizde gençler yakalanmıştı. Fakat bizler gençlerin ceza almaması için şikayetimizi geri çekmek zorunda kaldık. Görülüyor ki daha büyük tahribatlar ve küfürlü yazılar duvarlara yazılmış. Aynı zamanda cemevinin içinde bulunan bank yakılmaya çalışılmış. Bizim çevreden aldığımız bilgilere göre burada gençlerin uyuşturucu içtiği bilgisine ulaştık.

"CAMİLERE SAĞLANAN ÖZEL GÜVENLİK CEMEVLERİNE DE SAĞLANSIN"

Bizler buradan yetkililere sesleniyoruz. Gerek camilerimiz olsun gerekse okullarımıza sağlanan özel güvenliğin bizim cemevimize de sağlanmasını defaatle yetkililerden istedik. Fakat bugüne kadar herhangi olumlu bir cevap alamadık. Topu topu Ceyhan’da bir tane cemevi var. Eğer biz cemevine sahip çıkmazsak nereye sahip çıkacağız? Bu özel güvenlik bu cemevine sağlanmadığı sürece bizler bu sorunları yaşayacağız ve Ceyhan’daki bazı gençler ceza almak durumunda kalacaklar.”