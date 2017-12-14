Adana'da dehşet: Kafasına sıkıp, benzin döküp yaktılar

Adana'da bir kişi işkence yapıldıktan sonra kafasına ateş edilerek öldürülüp, otomobilin bagajına konularak getirildiği yol kenarında benzin dökülerek yakılmış halde bulundu. Olay yerine gelen polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, ölen şahsın üzerinde aynı soyada ait 3 kimlik çıktı



Adana'da bir kişi, işkence yapıldıktan sonra başına ateş edilerek öldürülüp, otomobilin bagajında getirildiği yol kenarında benzin dökülerek yakılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar Caddesi'nden geçen bir kişi saat 12.00 sularında yol kenarında yanmış halde bir ceset olduğunu görünce 155'i aradı. Olay yerine gelen ekipler, şahsın bir otomobille olay yerine getirildiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler ceset üzerinde inceleme yapmaya başladı.

Dişlerini bile kırmışlar

Polis yaptığı ilk incelemede şahsa işkence yapıldığını, kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu, dişlerinin bile kırıldığını belirledi. Şahsa işkence yapıldıktan sonra otomobile alınarak burada önce başından olmak üzere vücuduna 9 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Cesedin daha sonra otomobilin bagajına konulup Levent Mahallesi'nde Bahar Caddesi'ne getirilip yol kenarına atıldığı ve üzerine benzin dökerek yakıldığı belirlendi.

Aynı soyada ait 3 kimlik çıktı

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra ölen şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ceset üzerinde yapılan aramada iki cüzdan çıktı. İki cüzdandan da Uğur, Özkan ve Cabbar Çelik'e ait 3 kimlik bulundu. Polis kimlik fotoğraflarına bakarak şahsın ismini belirlemeye çalıştı. Ancak ceset yandığı için kimliği henüz belirlenemedi. Polis olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışma bittikten sonra ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.