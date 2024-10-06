Adana'da deprem
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 13.04'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Tufanbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-06
Saat:13:04:28 TSİ
Enlem:38.28639 N
Boylam:36.37389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rbu11WM0LL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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