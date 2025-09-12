Adana'da halk ekmek fiyatına zam

Adana'da 200 gramlık halk ekmek 7,5 TL'den 10 TL'ye, tam buğday ve kepekli ekmek ise 12,5 TL'ye çıkarıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı son oturumu bugün toplanarak gündem maddelerine geçildi. Gündem imar değişikliği ve kent ile ilgili olan maddeler tek tek oylanarak gerekli karara bağlandı. Gündemin 12. Maddesi'nde ise, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğe zam konusu yer aldı. Halk ekmek fabrikalarında üretilen 200 gramlık somun fiyatının 7,5 TL'den 11 TL'ye, 210 gram kepekli ekmek ve tam buğday ekmeğin fiyatının ise, 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkartılması yönünde idareden gelen teklif komisyonlarda görüşüldü. Komisyonlarda bu teklif ile ilgili yapılan görüşmede 200 gram somun ekmeğin fiyatı 10 TL, kepekli ve tam buğday ekmeğinin fiyatının ise 12,5 TL olması kararlaştırıldı. MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ ise AK Parti ve MHP Grubu olarak tekliflerinin 200 gram ekmek fiyatının 8,5 veya 9 TL olması yönünde olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın 8,5 TL'lik teklifi reddetti

Bunun üzerine Cumhur İttifakı'nın aykırı teklifi oylamaya sunuldu. Bu teklif CHP'li üyelerin oy çokluğuyla reddedildi. Bu oylamadan sonra madde komisyondan geldiği şekilde kabul edildi. Maddenin kabul edilmesi ile 200 gramlık halk ekmek fiyatı 10 TL, tam buğday ve kepekli ekmek fiyatı ise 12,5 TL oldu.



Meclis sonrası açıklama yapan AK Parti Meclis Başkanvekili Abdullah Avcı, halk ekmeğine yapılan zammı yüksek bulduklarını söyledi. Kendilerinin halk ekmeğin fiyatının 8 ila 8,5 TL arasında olmasını istediklerini dile getiren Avcı, "Meclis gündeminde yer alan halk ekmeğine zamlarıyla ilgili konuyu komisyonda değerlendirme yaptık. İdare ekmek fiyatlarında 7,5 TL'den 11 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili teklifle geldi. MHP ve AK Parti meclis üyeleri olarak bu fiyatın yüksel olduğunu dile getirdik. Yaptığımız araştırmalara göre 210 gramlık bir ekmeğin maliyeti 8 TL ile 8,5 TL arasında. Ekmek fiyatının maksimum 9 TL olmasını istedik ancak teklifimiz kabul edilmedi. Özellikle ekmek, su ve ulaşım gibi alt gelir grubunun yoğun kullandığı hizmetlerde kar marjı güdülerek fahiş zam yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

İHA