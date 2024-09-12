  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adana'da hamile eşini katleden zanlıdan ilginç savunma

Adana'da hamile eşini katleden zanlıdan ilginç savunma

Adana'da hamile eşini katleden zanlıdan ilginç savunma
Güncelleme:

Adana'da 7 aylık hamile eşi Hatice D.'i boğarak öldüren Emrah D. savunmasında ''O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi.

Adana'da 7 aylık hamile eşi Hatice D.'i (20) boğarak öldüren Emrah D. (28), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi. Hastane raporunun okunduğu duruşmada D.'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Olay, 29 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah D. ile 1 yıllık eşi, 7 aylık hamile Hatice D. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah D., bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören D., sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Hatice D.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emrah D., ifadesinde "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Emrah D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emrah D. hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmaya sanık Emrah D., tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice D.’in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık Emrah D.’in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gönderildiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

'UYUŞTURUCU NEDENİYLE HATIRLAMIYORUM'

Daha sonra söz hakkı verilen sanık Emrah D., uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu yüzden kimseye zarar vermemek için geç evlendiğini söyledi. Eşini nasıl öldürdüğünü, uyuşturucu nedeniyle tam hatırlamadığını belirten sanık D., "Uyuşturucu bağımlısı biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Cezaevinde kafamı devamlı duvarlara vuruyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi hatırlamıyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ben ölünceye kadar annem ve babamdır, onlara acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Başları sağ olsun. Ölen hanımefendi eşime başsağlığı diliyorum. Eşimi öldürmemin nedeni uyuşturucu bağımlısı olmamdır. O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI VERİN'

Hatice D.’in babası Ali ve annesi Belgin Turgut, sanıktan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hatice D.'in anne ve babasının avukatlığını üstlenen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da sanığın hem eşini hem de karnındaki bebeğini öldürdüğünü belirterek, "Sanık 2 kişiyi öldürmüştür. Ayrıca, eşinin ölmesi için başında beklemiş, içeri girmek isteyenleri ve ambulans çağrılmasını engellemiştir. Biz, sanığın 2 kez 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep edip esas hakkındaki mütalaasını vermek için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah D.'in tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

'BU CESARETİ NEREDEN ALIYORLAR'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları adliyede duruşmayla ilgili bilgi verdi. Avukat Şirin Şeyma Bulut, "6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatır, faillere caydırıcı set olur. Kadınları ve çocukları ancak yasalarla, adil yargılamalarla koruyabilirsiniz. Buradan tüm kadınları geçtiğimiz günlerde başlattığımız 6284 sayılı seferberliğe katılmaya, şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşamı kurmaya çağırıyoruz. Bizler adaletin sağlanması için adliyelerdeyiz. Bu cesareti nereden alıyorlar?" dedi.

DHA

Etiketler adana Adana cinayet Adana hamile eşini öldürdü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altının gerçek bir bilenleri ''sahte altını 2 saniyede anlamanın yolunu'' açıkladı Altının gerçek bir bilenleri ''sahte altını 2 saniyede anlamanın yolunu'' açıkladı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor DMM, 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı iddiasını yalanladı DMM, 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı iddiasını yalanladı Kahreden Türkiye'nin gençleri raporu: 3 gençten 1'i ne okuyor, ne de çalışıyor Kahreden Türkiye'nin gençleri raporu: 3 gençten 1'i ne okuyor, ne de çalışıyor Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte memur ve emeklilerin alacağı zam oranları... Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte memur ve emeklilerin alacağı zam oranları... Bu sefer Konya değil... Kabus bir başka şehrimizde ortaya çıktı Bu sefer Konya değil... Kabus bir başka şehrimizde ortaya çıktı Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı
MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için yeni açıklama MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için yeni açıklama Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen tanıdık çıktı Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen tanıdık çıktı AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım Cezaevi firarisi bacada yakalandı Cezaevi firarisi bacada yakalandı Almanya’da Schengen vizesi için yeni karar: Türkiye'yi de etkileyecek Almanya’da Schengen vizesi için yeni karar: Türkiye'yi de etkileyecek UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni sessizliğini, bozdu Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni sessizliğini, bozdu Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı