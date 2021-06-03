Adana'da korkutan deprem
Adana'da merkez üssü Karaisali olan bölgede 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'da merkez üssü Karaisali olan bölgede 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamada, depremin saat 07:26'da gerçekleştiği belirtildi.
Sarsıntı yerin 6.5 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
Yerin 6.54 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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