Adana'da korkutan deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 02.04'te meydana geldi. Yerin 34.2 kilometre derinliğinde olan 3.1 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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