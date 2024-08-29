Adana'da korkutan deprem
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
AFAD'ın aktardığı son dakika verilerine göre Adana'da bir deprem meydana geldi Depremin merkezi Saimbeyli olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti 3.7 olarak ölçüldü. Saat 14.08'de yaşanan depremin derinliği 13.14 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-08-29
Saat:14:08:37 TSİ
Enlem:37.86861 N
Boylam:36.27611 E
Derinlik:13.14 km
Detay:https://t.co/G5zic4MD9z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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