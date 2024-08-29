  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adana'da korkutan deprem

Adana'da korkutan deprem

Adana'da korkutan deprem
Güncelleme:

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

AFAD'ın aktardığı son dakika verilerine göre Adana'da bir deprem meydana geldi Depremin merkezi Saimbeyli olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti 3.7 olarak ölçüldü. Saat 14.08'de yaşanan depremin derinliği 13.14 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Etiketler adana deprem adana da deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri kime ait? Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri kime ait? Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Müstehcen yayın rezaletine polis baskını: 10 gözaltı Müstehcen yayın rezaletine polis baskını: 10 gözaltı Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Suriye'de savaş uçağı düştü Suriye'de savaş uçağı düştü
İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Ekonomik güven endeksi dibi gördü Ekonomik güven endeksi dibi gördü İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Su altı kazısında tarihi keşif: 3 bin 600 yıllık hançer gün yüzüne çıkarıldı Su altı kazısında tarihi keşif: 3 bin 600 yıllık hançer gün yüzüne çıkarıldı Bakanlıktan ''altınla kira'' açıklaması Bakanlıktan ''altınla kira'' açıklaması