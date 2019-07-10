Adana'da metil alkol can aldı !

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan C.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki kişiden birinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de son 2 haftada çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 8'i hayatını kaybetmiş, bir kısmı da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.