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  3. 02 Temmuz 2019 09:24

Adana'da orman yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen orman yangına söndürme ekipleri sevkedildi. Yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangın
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Adana 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.

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