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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını

Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangın çıktı. Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına havadan müdahale ediliyor.

Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

DHA

Etiketler adana orman yangını
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