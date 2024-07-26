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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü
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Adana'da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Can pazarının yaşandığı olayda aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Etiketler adana otomobil sulama kanal
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