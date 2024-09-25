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Adana'da polisin yaptığı baskında cips paketinden tabanca çıktı

Adana'da polisin yaptığı baskında cips paketinden tabanca çıktı
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Adana'da bir tekel bayisinde arama yapan polis ekipleri, rafların arkasından ruhsatsız bir tüfek ile cips paketi içerisine gizlenmiş bir adet tabanca yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana'nn Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi olduğu yönünde ihbar alması sonrası düğmeye bastı.

Bu kapsamda, Hasan S.’nin tekel bayisine operasyon düzenlendi.

Adana'da polisin yaptığı baskında cips paketinden tabanca çıktı - Resim : 1

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 6 KAYDI BULUNUYOR

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramalarda, içki raflarının arkasında ruhsatsız av tüfeği ve 150 mermi ele geçirildi.

Ayrıca polis, tavan arasındaki cips paketinin ağırlığından şüphelenmesi sonrası açtığı paketin içinden beze sarılmış ruhsatsız tabanca ve 9 mermi buldu.

Öte yandan, iş yeri sahibi Hasan S.’nin çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan ve Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürülen Hasan S., sorgusunda "Tüfek ve tabancanın arızalı olduğunu zannediyordum. Sakladığım yerleri de unutmuştum." ifadesinde bulundu.

Adana'da polisin yaptığı baskında cips paketinden tabanca çıktı - Resim : 2

SERBEST BIRAKILDI

Hasan S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen silahların incelenmek için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.

DHA

Etiketler adana Adana cips paketinden silah Adana silah yakalama adana emniyeti
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