Adana'da sabaha karşı korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 04.26'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre illerde de hissedildi

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi. Yapılan açıklamada "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

DHA