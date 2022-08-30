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Adana'da şafak operasyonu

Adana'da şafak operasyonu

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, terör örgütü içinde faaliyette bulunan 6 kişiyi tespit etti. Ardından savcılık şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Etiketler adana deaş operasyon şafak operasyonu
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