Adana'da sağanak yağış hayatı felç etti

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde 10 dakika yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Balkonda çamaşırı olan vatandaşların çamaşırları uçarken, ağaçlar rüzgardan yan yattı, apartmanların güvenlik demirleri kırıldı, tabelalar söküldü. Çarşı içinde bulunan gölgelikler söküldü. Bir anda bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öte yandan Meteoroloji Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı.
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