Adana'da sıcaklık 14 derece birden düştü

Güncelleme:

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da 48 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı 14 derece birden düştü.

Türkiye’yi etkisi altına alan ve Adana’da 96 yılın sıcaklık rekorunun kırılmasına neden olan aşırı sıcak hava biraz olsun geride kaldı. Geçtiğimiz hafta cumartesi başlayan ve 48 dereceye kadar çıkan sıcak hava meteoroloji verilerine göre 34 dereceye kadar düştü. 1929 yılından bu yana Ağustos ayında en yüksek sıcaklık değeri 45.7 derece olarak ölçülmüştü. Ancak geçen hafta Kozan’da sıcaklık 47.7 derece ölçülerek tarihi rekor kırılmıştı. Sıcak havanın nemle de birleşmesiyle hissedilen sıcaklık 58.3 dereceye ulaşmıştı. Meteoroloji verilene göre bu hafta boyunca sıcaklık 34 ile 36 derece arasında olacak. Aşırı sıcaklar görülmeyecek. Ancak Adana’da nem olduğu için hissedilen sıcaklık yine 40 dereceyi bulacak.

İHA

